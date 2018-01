Hävingu äärel oleval Petter Northugil on jäänud veel ainult üks võimalus

Norra suusastaari Petter Northugi hooaeg on kulgenud kohutavalt ning praeguse seisuga ei olekski tal PyeongChangi taliolümpiale asja. Northugi vorm on lihtsalt niivõrd kehv, et praeguses seisus oleks teda keeruline olümpiakoondisesse kaasata.

Viimati jäi ta häbisse Skandinaavia karikal, kus ta jõudis 30 km vabatehnikasõidus esikoha saanud kaasmaalasest Mattis Stenshagenist finišisse 5.06,4 hiljem ja sai 48. koha.

Nüüd on Norra suusaeksperdid võtnud sõna kohalikus lehes VG ning leiavad, et Northugil on olümpiaks jäänud ainult üks võimalus. Nimelt usuvad eksperdid, et Northug on võimaline end ajama sellisesse vormi, mis lubaks tal püüda kõrget kohta ainult sprindis.

“Ma kardan, et sprint on tema jaoks ainus võimalus. Ma siiski loodan, et eksin,“ sõnas Oddvar Bra.

“Täpselt niimoodi ongi,“ lisas endine tippmees Fredrik Aukland, kui ka tema käest uuriti, kas sprint on Northugi ainsaks lootuseks.

32-aastane Northug on võitnud aastate jooksul 13 MM-tiitlit ning kaks olümpiakulda. Viimati oli Northugil suur pidu 2015. aastal Faluni MM-il, kus ta võitis neli MM-kulda. Mõlemad olümpiakullad pärinevad tal 2010. aasta Vancouveri mängudelt.