Murdmaasuusatamise maailmakarikasarjas Pyeongchangis 20. koha saanud Marko Kilp lamas veel eile tõvevoodis.

Treener Anti Saarepuu ütles, et tervislikku seisundit arvesse võttes tegi Kilp ennastületava sõidu. „Teisipäeval jõudsime siia ja seejärel oli Marko kolm päeva ja voodis pikali,” rääkis Saarepuu. „Ei uskunud, et ta saab üldse siin võistelda.”

Täna hommikul otsustas Kilp, et läheb Pyeongchangis starti ja proovib pingutada nii palju, nagu jaksab. „Alguses leppisime kokku, et ta teeb ainult eelsõidu,” lausus treener. „Aga ta suutis ka veerandfinaalis korralikult pingutada. Siiamaani on tal kurk valus ja nohu kallal.”

Saarepuu väljendas rahulolu, et Kilp on sel hooajal teeninud MK-sarjas punkte kõigil kolmel klassikatehnikasprindi etapil.

Tervisehäda kimbutas ka 28. koha saanud Kein Einastet. „Keinil tekkis seljaga probleeme. Tänu Venemaa koondise arsti tehtud valuvaigistavale süstile ja masseerija abile sai ta siiski startida,” sõnas Saarepuu.