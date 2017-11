Haigestunud Northugi ähvardab MK-sarja koondisest väljajäämine

Murdmaasuusataja Petter Northug on haigestunud ja suure tõenäosusega sel nädalavahetusel Beitostølenis Norra koondise esimesel katsevõistlusel ei stardi.

"Petter hakkas end kehvasti tundma teisipäeval. Kolmapäeval polnud asi parem ning me lasime tal seetõttu puhata ja kutsusime arsti," sõnas Norra koondise treener Stig Rune Kveen väljaandele VG.

Northug pidanuks täna Beitostølenisse jõudma, kuid haigestumine on plaanid sassi löönud.

"Hetkel on selgusetu, kuna ta saabub. Igatahes me loodame Petterit ikkagi Beitostølenis startimas näha," kinnitas treener, et Northug peaks vaatamata väiksele tagasilöögile olema heas vormis.

Reedel on Beitostølenis kavas meeste 15 km klassikat. MK-sari algab järgmisel nädalavahetusel Rukal.