Ustjugovile järgnesid norrakad Martin Johnsrud Sundby (+6,7 sekundit) ja Finn Haagen Krogh (+31,8). Ustjugov sõitis Sundbyl eest viimasel tõusul, kui norrakas kaotas tasakaalu ja lõhkus oma süül suusakepi.

Esikolmikule järgnesid Sjur Röthe, Alex Harvey, Didrik Tönseth, Marcus Hellner ja Andrei Larkov.

Karel Tammjärv sai 36. koha (+4.16), Alvar Johannes Alev oli 68 mehe konkurentsis 52. (+8.24) ja Kaarel Kasper Kõrge 54. (+8.26).

Lahti MM: meeste suusavahetusega sõit

Võidumees finišisirgel:

Aivar Rehemaa on meie parimana 34. (+3.48). Esikolmekümne koht jäi kaheksa sekundi kaugusele.

Pronks Finn Haagen Kroghile (+31,8). Järgnevad Sjur Röthe, Alex Harvey, Didrik Tönseth, Marcus Hellner ja Andrei Larkov.

Ustjugov on maailmameister! Hõbe Sundbyle.

Pronksile tuleb vihane andmine 13 mehe vahel.

Nüüd kiirendab viimasel tõusunukil Ustjugov ja Sundby jääb maha! Norrakas kaotas ka korraks tasakaalu, kui lükkas suusakepiga ebaõnnestunult hoogu! Lisaks murdis ta suusakepi!

Ustjugov ei jää maha ning tempo tõmmati taas alla.

Sundby kiirendab!

Alev ja Kõrge sõidavad 53. ja 54. kohal, kaotust liidritele üle 7 minuti.

Rehemaa on 26,25 km vaheajapunktis 30. (+3.13) ning sõidab grupis, mis on kohtadel 24-31. Tammjärv 37. (3.45).

Ustjugov teeb endiselt tööd ja Sundby istub sabas.

Esimesed mehed jäävad juba liidritele ringiga jalgu.

Liidrid alustavad viimast 3,75 km pikkust ringi. Harvey juhib jälitajate gruppi ning on 34 sekundi kaugusel.

24,8 km: Ustjugov ja Sundby juhivad juba 26 sekundiga. Pronski eest heitlevad Harvey, Röthe, Tönseth, Krogh, Larkov, Yoshida ja Hellner.

Rehemaa püsib jätkuvalt grupis, mis sõidab kohtadel 24-31.

23,8 km: Ustjugov ja Sundby on läinud oma teed. Krogh kaotab kolmandana juba 21 sekundiga. Soomlaste medalilootused hakkavad kustuma - Lehtonen 12. (+34,9) ja Heikkinen 17. (+39).

Rehemaa on 8-mehelises grupis 31. (+2.14), kuid 24. koht vaid kolme sekundi kaugusel.

7,5 km finišini: Ustjugov ja Sundby kahekesi ees, kuid jälitajate grupp Tönsethiga eesotsas 8,6 sekundi kaugusel.

21 km: Ustjugov ja Sundby otsustavad võitja? Krogh kaotab kolmandana juba 10,9 sekundiga.

Rehemaa on 20 km vaheajapunktis 31. (+1.47), aga 25. koht on vaid kolme sekundi kaugusel. Tammjärv 35. (+2.19).

10 km jääb lõpuni - Ustjugov juhib Sundby ees, Heikkinen kolmandana 3,5 sekundi kaugusel. Tundub, et Halfvarsson on mängust väljas - hetkel 20. (+22,8).

Rehemaa sõidab grupis, mis on kohtadel 26-33, kaotust liidritele 1.21. Tammjärv 35. (+1.47).

18,75 km vaheajapunktis on juhtgrupp paisunud 20-meheliseks.

Esikümnes on venelased Ustjugov ja Larkov, norrakad Röthe, Tönseth, Sundby ja Krogh. Lisaks kanadalane Harvey, soomlane Heikkinen, rootslane Halfvarsson ja sakslane Notz.

16,3 km: Ustjugov juhib, järgnevad norrakad Röthe, Tönseth ja Sundby. Üheksameheline grupp ees, kus ka Heikkinen ja Halfvarsson. Rehemaa 33. (+1.22).

15 km klassikadistantsi lõpuks on liider Alex Harvey, Heikkinen neljas, Ustjugov viies, Halfvarsson kuues ja Sundby kaheksas. Esikaheksa on 5,5 sekundi sees. Rehemaa on 32. (+1.04) ja Tammjärv 36. (+1.14).

Ette on jäänud 11 meest, viimane neist Calle Halfvarsson.

Liidrite hulgas on kõik suurfavoriidid - Sundby, Ustjugov, Heikkinen. Rootslastel on aga raskeks läinud.

12,5 km. Rehemaa kaotus liidritele on kasvanud 44,5 sekundile, koht on 32. Tammjärv on 35. (+53).

11,25 km: Finn Haagen Krogh on uuesti liider. Rehemaa on punktikohal ehk 30. (+24). Tammjärv pole kaugel - 34. koht ja kaotust liidrile 31,1 sekundit.

9,6 km: 26 esimest mahub viie sekundi sisse. Rehemaa meie parimana 32. (+23,1).

Eino: Küsimus, et miks norralastel kahte sorti vormid on?

8,7 km vaheajas on Rehemaa meie parimana 33. (+25,9). 25-meheline peagrupp mahub 7,7 sekundi sisse.

Teine klassikaring saab läbi. 7,5 km peal on liider Krogh, 6,4 sekundi sisse mahub 29 meest. Tammjärv ja Rehemaa on vastavalt 31. ja 32. kohal, kaotust liidrile 14 sekundit.

5,8 km: Suurde gruppi on jäänud 24 meest. Meie mehed on sellest paraku 8 sekundi kaugusele jäänud - Tammjärv 34. ja Rehemaa 35. kohal.

4,9 km: Sundby on grupi ette tõusnud. Rehemaa on 34. (+11,2), Tammjärv 38. ja Alev grupi lõpus 43. kohal. Kõrge on taandunud 56. kohale (+47).

3,75 km vaheajas on suures grupis 7,5 sekundi sees 43 meest. Ka kõik eestlased mahuvad gruppi.

2 km punktis on endiselt liider rootslane Calle Halfvarsson. Eestlaste parimana on Alvar Johannes Alev 33. kohal (+6,8 sekundit). Kohe järgnevad Tammjärv 37., Rehemaa 39. ja Kõrge 45. kohal.

1,1 km vaheajapunktist on läbi mindud ja grupp püsib koos. Eestlased on neljanda kümne alguses, vahe liidritega kümmekond sekundit.

Raja ääres peaks täna olema lausa 35 000 pealtvaatajat. Soomlased oskavad tipptasemel suusatamist hinnata.

Start on antud!

Suurfavoriit on norrakas Martin Johnsrud Sundby. Venelased loodavad Sergei Ustjugovile, soomlased Matti Heikkinenile, aga favoriite on teisigi.

