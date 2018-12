FOTOD | Norra suusaäss Petter Northug teatas pisarsilmi sportlaskarjääri lõpetamisest

"Lõpetan karjääri. Võtsin selle otsuse vastu raske südamega," sõnas 32-aastane Northug Trondheimis toimunud pressikonverentsi alustuseks. "Viimastel nädalatel olen mõistnud, et mul pole enam jõudu ja taset, et võistelda MK-sarjas. Minu keha ei pea enam kõigele sellele vastu."

"Siin teie ees istuda on raskem, kui ma eeldasin. Suusatamine on olnud kogu minu elu sellest peale, kui olin veel väike poiss. Ma pole varem sellest kunagi rääkinud, mida olen suusatamise nimel ohverdanud. Vahel oli see väga ekstreemne. Eriti noorte- ja juuniorideeas," jätkas Northug, kelle silmadesse valgusid pisarad. "See on olnud suur seiklus. Minu unistus saada suureks suusatajaks täitus, olen oma saavutuste üle uhke. Raske on loobuda, kuid ma tunnen end hästi."

"Võiksin pikalt rääkida neist, kes on minu karjäärile kaasa aidanud, kuid ma tahaks eriti tänada oma vanemaid ja kahte venda," lisas Northug, kelle viimane tiitlivõit jäi aastasse 2015.



Mitmel korral Norra suusaliiduga piike murdnud Northug ei jätnud ka täna suusajuhte puudutamata. "Ilmselt on Norra suusaliidus inimesi, kes on õnnelikult, et minust lahti said. Nad peavad nüüd vähem mind kontrollima. Aga ma ei unusta, kelle abil ma suusatajaks sain, kuigi meedia on tihti kajastanud minu suhteid alaliiduga vaid sõjana," märkis Northug.

Norralane lisas, et suusarajale teda tagasi oodata ei maksa: "Mingit comebacki ma teha ei kavatse. Homme on kindlasti kergem ärgata, kuna uudis on väljas ja koorem on õlgadelt langenud. Ootan põnevusega tulevikku."