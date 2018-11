FOTOD | Milliste plaanidega alustab uut hooaega Eesti murdmaasuusatamise järelkasvukoondis?

“Koondise ettevalmistushooaeg on tervikuna kulgenud ilma suuremate tagasilöökideta. Sportlased on saanud teha ettevalmistust nii nagu me planeerisime. Ma usun ja tahan loota, et vähemalt kaks sportlast juunioride ja U23 koondisest võistlevad tänavu ka täiskasvanute MM-il,” lausus juulikuus koondise peatreeneri rolli astunud Roosipõld.

U23 koondisesse kuuluvad Henri Roos (20), Kaarel Kasper Kõrge (22) ja Mariel Merlii Pulles (20). Juunioride koondise moodustavad Christopher Kalev (19), Martin Himma (19), Vane Vähk (18), Stine-Lise Truu (19) ja Art Kristjan Olesk (18). Hooajaeelsel tutvustusüritusel rääkisid enda mõtetest Roos, Pulles, Vähk, Kalev ja Himma.

Henri Roosi sõnul on tema ettevalmistus läinud plaanipäraselt ning oma hooaja peamiseks eesmärgiks on noormees seadnud koha esitosinas U23 MM-il klassikasprindis ning võidelda välja koht täiskasvanute maailmakarikaettapidel ning täiskasvanute MM-il. “Hooaja ettevalmistus on läinud hästi ning ilma igasuguste tagasilöökideta. Kõik, mis on plaanis olnud, on tehtud saadud. Muudatus võrreldes varasemaga on see, et olen tänavu tõstnud oma treeningkoormusi,” sõnas Roos.

Mariel Merlii Pulles on oma hooaja peamiseks eesmärgiks seadnud koha U23 maailmameistrivõistluste sprindietapi 15 parema hulgas. “Hooaja ettevalmistusega olen rahul. Eelmise aastaga võrreldes on suviseid treeningtunde lisandunud juurde ning esimesed suusakilomeetrid said tehtud juba augustikuus Oberhofi suusatunnelis,” lausus Pulles. Lisaks enda vanuseklassi MM-ile on neiu eesmärgiks seadnud ka kvalifitseerumise täiskasvanute MM-ile ning esineda edukalt kodusel maailmakarika etapil Otepääl.