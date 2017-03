Lahti MM-i meeste teatesõidule suurte lootustega vastu läinud soomlased pidid leppima viienda kohaga. Taaskord röövis medalilootuse kurikuulus viimane kurv, kus teatesprindis kukutas Emil Iversen Iivo Niskaneni. Seekord komistas iseenda suusa otsa Soome ankrumees Matti Heikkinen.

Teatesõidu võitis Norra 4,6 sekundiga Venemaa ees. Calle Halfvarsson tõi pronksmedali Rootsile, esimesena jäi poodiumilt välja Šveits.

"Andsin endast lõpus kõik. Tunnelisse minnes pidin võtma riski," kommenteeris Heikkinen, kes viimasel raskel tõusul tunnelist väljudes hirmsa tempo peale pani ja tõusu lõppu esimesena jõudis. Halfvarsson püsis tal aga tihedalt kannul ning enne lõpulaskumist oli kolmik jälle koos. Vaid sakslane suudeti maha raputada.

Kukkumisest Heikkinen palju ei mäleta. "See olukord tuli nii ruttu. Tuli must hetk, kui ma ei näinud enam midagi. Kaotasin tasakaalu ja jalg läks alt ära. See on meil nagu väike start-up. Vahel saavutame riske võttes edu, vahel mitte," muigas Heikkinen.