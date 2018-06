FOTOD JA VIDEO | Team Haanja viis 135 Eesti tulevikulootust muru peale suusatama

Team Haanja kutsus endaga Käärikule treenima 135 noorsuusatajat üle Eesti, et üheskoos muru peal üks lõbus ühistreening teha.

Team Haanja peatreener Anti Saarepuu sõnul on muru peal suusatamine koondislaste tavapärane treeningu osa. "Kuus paar korda ikka praktiseerime seda. Harjutame nö kuiva suusatamist. Usun, et enamus lastest polnud seda varem teinud," ütles Saarepuu, kelle sõnul oli ettevõtmine korraldatud eelkõige Eesti järelkasvu motiveerimiseks. "Ka meie enda sportlased said noortega koos treenides hea emotsiooni."

Saarepuu lisas, et murul suusatamine sobib hästi nendele noortele, kelle eesmärk on jäljendada sprindiäss Johannes Hösflot Kläbo suusatehnikat. "See meenutab küll rohkem jooksmist, aga kuna suusk on all, pead ka suusatamisele sarnaseid liigutusi tegama. Kläbo ei tee ju ka tõusu võttes enam klassikalist suusasammu, vaid jookseb. Kes noortest tahab teda jäljendada, siis see harjutus sobib ideaalselt," rääkis Saarepuu. "See on kiirust arendav erialane trenn."

Team Haanja jätkab suvist ettevalmistust kuni augustikuuni Otepääl ja Haanjas. Augustis võetakse ette mäestikulaager Livignos 1900 meetri kõrgusel. Suvist vormi testitakse esimest korda kodustel Eesti rullsuusatamise võistlustel augusti lõpus.