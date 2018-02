FOTOD JA VIDEO | Kas mäletad? Täna täpselt 15 aastat tagasi: Val di Fiemme MMil said Jörgen Brink ja Indrek Tobreluts viimases teatevahetuses haamri

Täna täpselt 15 aastat tagasi sõideti 2003. aasta Val di Fiemme põhja suusaalade MMil murdmaasuusatamises meeste 4 x 10 km teatesõit, kus kõrges mängus lootis kaasa rääkida ka Eesti koondis koosseisus Aivar Rehemaaa - Andrus Veerpalu - Jaak Mae - Indrek Tobreluts.

Avavahetus osutus üllatuslikuks: esimesena tuli teadet üle andma USA koondislane Kris Freeman, kelle järel oli mõne sekundi kaugusel šveitslane Reto Burgermeister. Jens Filbrich (Saksamaa), Anders Södergren (Rootsi) ja veel neli sõitjat jäid pisut enam kui 20 sekundi kaugusele, Aivar Rehemaa andis vahetuse Andrus Veerpalule üle 13. kohal (+57,3).

Suurepärases vormis Veerpalu tegi seejärel klassikavahetuses "oma" - ta tõstis Eesti neljandaks, vähendades vahe liidriks tõusnud Rootsiga 35 sekundile. Teisel kohal püsis endiselt üllataja Šveits, kelle ridades tegi teises vahetuses tugeva sõidu Beat Koch. Kolmandal kohal olid Frode Estil ja Norra, Veerpaluga koos lõpetasid klassikavahetuse Saksamaa (Jens Filbrich) ja Venemaa (Vitali Denissov).

Eesti kolmanda vahetuse sõitja Jaak Mae, kes võitis samalt MMilt 15 km klassikahõbea, tegi samuti ilusa sõidu. Oma vahetuse arvestuses saavutas ta kolmanda koha, ent mis kõige tähtsam - liidri Rootsiga (Per Elofsson) suutis ta vahet vähendada kõigest 23 sekundile. Venemaa (Sergei Novikov) tuli teatevahetusse rootslastest 10 sekundit hiljem, seejärel tulid koos Norra (Tore Ruud Hofstad), Saksamaa (Rene Sommerfeldt) ja Eesti (Jaak Mae).

Selle teatesõidu viimane vahetus läks aga ajalukku kui üks kõige dramaatilisemaid - rootslaste ankrumees Jörgen Brink suutis vahet esimese ringi järel hoida ning mõnevõrra isegi suurendada, ent tagantpoolt tulnud võimas Norra (Thomas Alsgaard) ja Saksamaa (Axel Teichmann) duo hakkas seejärel jõudsalt vahet vähendama. Venelaste viimast vahetust sõitnud Andrei Nutrihhin neelati võimsa paari poolt esimesena, seejärel mindi Brinki püüdma.

Veel 2,8 kilomeetrit enne lõppu oli Brinki edu jälitajate ees üle 20 sekundi, aga siis hakkas see tohutu kiirusega sulama. Vaid kilomeetri-pooleteisega jõudsid Alsgaard ja Teichmann Brinki kannule ning kui ühel hetkel mehed ühte telekaadrisse mahtusid, oli pilt rootslaste jaoks šokeeriv: Brink kulges mäest üles sirge seljaga ning Alsgaard-Teichmann möödusid mehest kui mõnest pühapäevasuusatajast!

Brink sai rahvakeeli lihtsalt "haamri". Nagu selgitas eilse Aleksei Poltoranini põrumise järel Mati Alaver: "Füsioloogiliselt tähendab see, et veresuhkur läheb alla piiri ja lihas enam ei tööta. See on inimese kaitsereaktsioon."

Hoolimata vahepeal vaat et seisma jäämisest suutis Brink rootslased siiski kolmanda kohaga finišisse tuua, aga ta polnud sugugi ainus mees, kes rajal päris ära kustus - ka laskesuusataja Indrek Tobreluts vajus teisel ringil totaalselt ära ning kukkus tahapoole nii Šveitsist, Soomest kui Tšehhist, olles kõigist veel 7,2 kilomeetri peal eespool. Eestile seega lõpuks kaheksas koht.

"Ei tea, kas kõrgus merepinnast mõjub, aga lõpp oli kannatuste rada, jalg jala ette," rääkis Tobreluts toona Vikerraadiole. "Lõpp oli eriti vaevaline - viienda koha hoidmiseks poleks pidanud midagi erilist tegema, lihtsalt oma sõitu sõitma, aga läks nii, nagu ta läks."

Kuldmedaliheitlus osutus aga ääretult põnevaks - Alsgaard ja Teichmann tulid suusastaadionile kõrvuti ning pidasid finišisirgel maha tulise lahingu, mille lõpetuseks edestas norralane sakslast vaid 0,2 sekundiga.

Vaata võistluse kokkuvõtet videost! (Tobreluts pildis alates 2:37, Brinki haamer alates 5:05)