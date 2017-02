Meeste vabatehnikasprindis sai eestlaste parimana Raido Ränkel 46. koha, kaotades eelsõidu parimale Sergei Ustjugovile 16,8 sekundit. Eesti koondise suurim lootus Marko Kilp piirdus 50. kohaga, jäädes venelasest Tour de Ski võitjale alla 17,58 sekundiga. Karel Tammjärv oli 58. (+20,03), Kristjan Koll 71. (+25,15). Veerandfinaali oleks viinud 10,37-sekundiline kaotus Ustjugovile.

Eelsõidu teist ja kolmandat aega näitaid norralased Finn Hagen Krogh (+2,71) ja Sindre Björnestad Skar (+3,39). Soomlane Martti Jylhäe oli neljas (+3.86). Kodupubliku ees murdsid end veerandfinaali veel Matias Strandvall, Ristomatti Hakola ja Anssi Pentsinen.

Naiste kvalifikatsiooni (1,4 km) kiireim oli norralanna Anna Caspersen Falla (3.03,14) Soome laskesuusataja Mari Laukkaneni (+2,37) ees. Mariel Merlii Pulles oli 108 sportlase konkurentsis 57. (+25,40) ja Laura Alba 60. (+28,31). Parim aafriklane, Togo suusataja Mathilde-Amivi Petitjean sai 49. koha. 30 parema sekka viinuks täna 9,99-sekundiline kaotus Fallale.

Veerandfinaalid algavad kell 17.30.

Lahti MM: vabatehnikasprint

Mati Jaeski: Aga Ränkel oli Väljasest parem :)

Suusataja: Eesti suusatajate jutust jäi kõlama,et süüdi värskelt maha sadanud lumi jm.selline jura aga keegi ei julge või ei taha ütelda,et ise täelikult pasad(paras kvalifikatsiooni eelsuusatamsse saata koos Togo ja teiste eksootiliste riikidega).

Terve trobikond madalama tasemega suusatajaid on veel startimata. Loeme üles meie meeste kaotused Ustjugovile: Ränkel hetkel 46. kohal (+16,80), Kilp 50., (+17,58), Tammjärv 58. (+20,03), Koll 69. (+25,15). Hetkel 30. kohta hoidev prantslane Richard Jouve kaotas Ustjugovile 10,37 sekundit.

Vahepeal finišeeris ka Kristjan Koll, kes on 63 lõpetanu seas viimasel kohal

Karel Tammjärv võtab finišis sisse 50. koha.

Ränkel platseerub hetkel tagantpoolt kolmandaks ehk 34. kohale.

Kilp finišeeris 30. kohaga. Kindlalt viimane.

Len Väljase (nr 13) vorm on jätkuvalt kehva, nagu eelmise nädala MK-etapp näitas. Kaotust Ustjugovile suisa 17,16 sekundit. Ja viimaseks.

3.11,72 - Tour de Ski tänavune võitja Sergei Ustjugov teeb 1,6-kilomeetrisel rajal võimsad põhjad.

Meeste kvalifikatsioon on alanud.

Meeste sprint algab kell 15.50.

Nüüd veidi kannatust ja siis tulevad rajale juba mehed.

Jaan" target="_blank" class="dlu-rt-link">http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/lahti-mmi-paevakusimused-kas-togo-saab-tuupi?id=77329484 Jaan Martinsoni ennustus paraku täide ei läinud - Togo suusataja Mathilde-Amivi Petitjean oli täna 49.

Mõned naised on veel rajal, kuid Pullest ja Albat nad ei ohusta - lõppkohad vastavalt 57. ja 60.

"Täna ei olnud kõige parem päev, lihased ei toiminud nii, nagu tahaks," ütles Laura Alba ETV-le.

"Raske oli, kuna lund sadas ja rada oli pehme. Eriti see pikk tõus," sõnas Pulles ETV-le.

Pulles teeb enda kohta tubli sõidu, kuid vahe tippudega on ikkagi meeletu - suures plaanis läbisid paremad raja 3 minutiga ja eestlannad 3 ja poole minutiga.

Mariel Merlii Pulles läheb 55. kohale, kaotust liidrile 26,2 sekundit. Noor neiu edestab ka Laura Albat kolme sekundiga.

Laura Alba läheb 51. kohale ja laseb lõpusirgel 15 sekundit hiljem startinud konkurendi endast mööda.

Mari Laukkanen on ainus soomlanna, kes koduradadel 30 parema sekka pääseb. Imelik on see igal juhul, sest tegu on ju nende koduvõistlusega ning häid suusatajaid tegelikult Soomel jagub. Lihtsalt keegi (peale Laukkaneni) ei soovinud sprindis osaleda.

Ootame finišit vaikselt eestlannasi.

Esimest ja 30. lahutab hetkel kümme sekundit.

Soome laskesuusataja Mari Laukkanen näitab kvalifikatsioonis väga head minekut - aeg 3.05,51. Hetkel teiseks! Soomlased juubeldavad.

Maiken Casparsen Falla edestab Falki - aeg 3.03,14. Seni võimas liidriaeg.

Anna Falk liider, Stina Nilsson ja Marit Björgen samuti kindlalt edasi.

3.08,06 on esimesena startinud Natalja Matvejeva lõppaeg.

Kvalifikatsioon on alanud!

Tervitame kõiki spordisõpru, kes meie vahendusel tänast vabatehnikasprindi kvalifikatsiooni jälgima asuvad. Alguseni on jäänud veel veerand tundi.