Eile õhtul toimunud Rootsi spordiaasta galal Idrottsgalan ei saanud korraldajad jätta kasutamata võimalust norralastele nende möödunud aasta suurimat tragöödiat meelde tuletada.

Kohalik poplaulja esitas parasjagu Queeni tuntud laulu "We are the champions" ning jõudis fraasini "But commited no crime (tõlk: pole kuritegu sooritanud)", kui lava ekraanil näidati kuulsat pilti pressikonverentsil nutvast Therese Johaugist, kes jäi sügisel dopinguga vahele.

Rootsi telekanali SVT projektijuht Per Radelius põhjendas ajalehes Expressen Johaugi-motiivi kasutamist: "Võtsime selle kasutusse, kuna see oli niivõrd suur sündmus ja pälvis suurt meedia tähelepanu. Tegime seda muidugi suure armastuse ja austusega."

Rootsi 2016. aasta parimaks naissportlaseks nimetati Rio olümpialt kulla, hõbeda, pronksi ja 100 meetri liblikujumise maailmarekordiga tagasi tulnud Sarah Sjöström. Parima meessportlase auhinna pälvis Rio olümpial hõbeda võitnud golfar Henrik Stenson.