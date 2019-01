FOTO | Otepää MK sprindivõitja vajas õmblemist ja täna starti ei tulnud

Norra rahvusringhääling (NRK) kirjutab, et Fallale tehti kaks õmblust ning loobuda tuli tänasest 10 km eraldistardist klassikasõidust.

"Me eeldame, et sellega saab korda, aga üks põhjusi, miks ta homme ei stardi, on see, et ta vajab puhkust," teatas Norra suusaliidu meditsiinipealik Ola Rønsen.

Nilsson ise pidi sprindi finaalist kõrvale astuma reielihase venituse tõttu. "Nilsson ise tahtis finaalis osaleda, aga taustajõud pidid teda tagasi hoidma, sest Seefeldi MM-i stardini on vaid üks kuu aega," ütles Rootsi füsioterapeut Marcus Bystedt.

Nilsson on MK-sarja sprindi arvestuse liider 426 punktiga, Falla on kolmas 263 silmaga.