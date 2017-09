FOTO | Nagu polekski midagi juhtunud: Johaug osaleb koos Björgeniga endiselt sponsorite üritustel

Therese Johaugi dopingukaristus on Norras endiselt teema, mida osad inimesed justkui ei tahakski endale tunnistada. Sel nädalal avas Johaug pidulikult koos Marit Björgeniga uue Asko toidupoe.

Asko on mõlemat sportlast toetanud üle kümne aasta ning nagu suurem osa Johaugi isiklikest sponsoritest, ei ole firma norralannaga pärast dopingukaristust koostööd lõpetanud.

Asko juhatuse esimehe Torbjörn Johannsoni sõnul ei näe ta Johaugi jätkuvas toetamises probleemi, sest dopinguga vahele jäämine oli sportlase õnnetu eksimus. "Kui ta oleks midagi sihilikult manustanud, oleks see hoopis teine lugu. Praegu tunneme, et peame sportlast tema madalhetkel eriti palju toetama," sõnas Johannson VG-le.

Ka Norra suusaliidu väitel on tegu igati sobiva tegevusega. "See, mida sportlased väljaspool meie ametlikku programmi teevad, on nende asi," selgitas sealse suusaliidu tegevdirektor Espen Bjervig. Juriidiliselt on kõik korrektne.

Ka Norra rahvas näib olevat endiselt jäägitult Johaugi usku: VG küsitlusest selgus, et üle 60 protsendi inimestest ei näe selles, et dopingupatune Johaug koos Björgeniga endiselt sponsoreid rõõmustab, mitte mingisugust probleemi. Alla kolmandiku inimestest leiab, et tegu on ebasobiva käitumisega.

