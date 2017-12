FOTO | Kas Tartu Maraton sel talvel toimub?

Väikest juubelit tähistava Tartu Maratonini on jäänud veidi enam kui kaks kuud, mistõttu on paslik heita pilk võimalikele variantidele seoses suusapeo toimumisega.

„Möödunud talve maratoni kogemusele tuginedes (44. Tartu Maraton peeti Tehvandi 6 km kunstlumeringi peal – toim.) valmistume vaimselt kohe alguses kolmeks variandiks: A) lund on piisavalt, maraton sõidetakse klassikalisel 63 km rajal; B) maraton suusatatakse valdavalt looduslikul lumel ja originaalrajal, kuid lühendatud kujul; C) Tartu Maraton toimub Tehvandi ümbruses kunstlumeringi peal,“ loetles võistluse direktor Indrek Kelk potentsiaalseid stsenaariumeid. „Kui ei saa midagi enamat, siis loodame 2018. aastal teha vähemalt samasuguse lahenduse, nagu oli eelmise aasta maratonil,“ lisas ta.

Praegune plaan C ehk maraton lühikesel 6 km kunstlumeringil õnnestus mullu tegelikult üle ootuste hästi ja võeti osalejate poolt vastu suisa kiiduavaldustega. „Eks me ikka kahtlesime panna tuhanded inimesed väikesele ringile suusatama, aga see lahendus, kus erinevatel päevadel olid grupistardid, töötas siiski päris hästi. Samuti oli ringi pikkus piisav ehk et saba ja sarved ei saanud kokku,“ ütles Kelk. „Suurem osa suusatajaid pigem kiitsid kehva talve taustal seda, et ei pidanud sõitma pikka 63 km distantsi – polnud ju võimalust harjutada.“

Mõistagi on reaalsete otsusteni veel üksjagu aega. „Need otsused, millistel radadel ja kuidas maraton lõpuks aset leiab, langetatakse tõenäoliselt maratoninädala esimestel päevadel. Kui aga olud on head ja stabiilsed ning looduslikku lund piisavalt, siis loomulikult varem,“ rääkis Kelk.

Kauaoodatud talve saabumine Eestimaal tähendab seda, et avanesid ka treenimisvõimalused Tartu Maratoniks: näiteks Tehvandil on tänase seisuga võimalik suusatada 4 km ringil nii klassika- kui ka vabatehnikas ning finišipaigast Elvast on Hellenurme suunas valmis 8 km pikkune rada (võimalik suusatada vabatehnikas).

45. Tartu Maratonil on kavas 63 ja 31 km pikkused distantsid. Soodsaim registreerimine lõppeb juba sel reedel, 8. detsembril.

Info ja registreerimine: https://www.tartumaraton.ee/et/yritused/suusamaraton/45/