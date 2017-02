Norra ajaleht Verdens Gang tegi intervjuu Venemaa suusajuhi Jelena Välbega ning oli üllatunud, kui naine ilmus kohtumisele president Vladimir Putini pildiga särgis.

Särgilt vaatas vastu kiri: "Putin, Venemaal number üks!"

"Ta õnnitles meid," teatas Välbe uhkelt ega püüdnudki oma häid suhteid Venemaa riigipeaga varjata ning ütles, Venemaa suusaliit püsib elus just tänu riigi spordiministeeriumi toetusele.

"See on põhimõtteliselt sama vana nõukogude aja süsteem. Ma arvan, et see on parim, sest me teame, mida me saame ega pea pidevalt sponsoreid otsima," rääkis Välbe.

Jelena Välbe i VG-intervju: – Jeg synes inderlig synd på Johaug https://t.co/zt4aE6dqVX— VG Sporten (@vgsporten) February 28, 2017

Intervjuus tehti muu hulgas juttu hiljutistest dopinguskandaalidest. Vahetult enne Lahti MM-i said Vene tipud Aleksander Legkov, Maksim Võlegžanin, Aleksei Petuhhov, Julia Ivanova ja Jevgenia Šapovalova spordikohtust kinnituse, et neile McLareni dopinguraporti põhjal määratud võistluskeeld jääb paika.

"See oli meie jaoks tragöödia, nagu oli Johaugi otsus Norra jaoks. Olime pettunud, aga selline on elu. Mis me teha saame? Mulle teeb heameelt WADA seisukoht, et McLareni raportis pole mingeid tõendusmaterjale. Loodan, et olümpial on kõik kuus sportlast taas rivis," ütles Välbe.

Küsimusele, kas ta saab garanteerida, et Venemaa koondis on Lahti MM-il täiesti puhas, vastas Jälbe: "Saan! Ning me olime puhtad ka Sotši olümpial. Mäletate, me võitsime sealt ainult ühe kulla - Aleksander Legkov."