FIS tegi otsuse: Otepää võõrustab jaanuaris nii murdmaasuusatamise kui kahevõistluse MK-etappi

Eesti Suusaliidu peasekretäri Tõnu Seili sõnul on kahe võistluse korraldamine samal kuul vastutusrikas ülesanne, kuid varem edukalt toimunud murdmaasuusatamise MK-etapid annavad kindlust, et ka sel aastal suudetakse tagada FISi ootustele vastav tase. „Tegelikult oleme kahevõistluse MK-etappi samuti juba korraldanud – aasta alguses toimuma pidanud kahevõistluse MK-le keeras ilm viimasel hetkel selja, kuid muus osas olime 100% võistluseks valmis,“ kommenteeris Seil. „Sel aastal on meile usaldatud kahekordne vastutus, kuid teame, mis meid ees ootab. Ka lumepuuduseks oleme valmis, selleks oleme tootnud kunstlume. Loodame loomulikult, et võistluste ajal on leebed külmakraadid, mis on radade ja hüppemäe jaoks parimad,“ lisas Seil.

Rahvusvahelise Suusaliidu kahevõistluse maailmakarikasarja võistluste direktor Lasse Ottesen tõdes sel nädalavahetusel Šveitsis Zürichis toimunud FISi sügisseminaril, et tal on hea meel näha Otepääl pikemas perspektiivis võistlemas nii mehi kui ka naisi. „Praegu oleme fikseerinud kolme aasta plaanid. Loodan väga, et sel aastal kõik õnnestub ja Otepääl on võimalus kahevõistlejaid esimest korda võõrustada. Murdmaasuusatamise ja kahevõistluse maailmatasemel võistluste organiseerimine samas kalendrikuus kinnistab kogu maailma spordihuviliste seas Eesti kui suusariigi kuvandit,“ oli Ottesen veendunud.