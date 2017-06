FIS tahab istungil pisaraid valanud Johaugi olümpialt eemale jätta

Täna algas Šveitsis Rahvusvahelise Spordiarbitraaži istung, kus selgub ühe maailma parima naismurdmaasuustaja Therese Johaug saatus.

Johaug andis eelmise aasta septembris positiivse dopinguproovi. Nimelt leiti norralanna kehast anaboolset steroidi klostebool, mis sportlase sõnul jõudis tema organismi põletikuvastase huulekreemi kaudu.

Norra olümpiakomitee määras naisele 13 kuu pikkuse võistluskeelu, kuid Rahvusvahelise suusaliit (FIS) nõuab suusatajale karmimat karistust ja kaebas otsuse edasi Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži.

Praeguse seisuga lõppeks keeld selle aasta 19. novembril, kuid FIS loodab karistust saada nii pikaks, et vahele tuleks jätta ka Pyeongchangi olümpia.

Dopingutarvitamises süüdistatav Johaug andis täna kohtusaalis ütlusi 40 minutit. Peale istungi lõppemist rääkis mänedžer Jørn Ernst, et tunnistuste andmine läks positiivselt: "Nii Therese kui tema advokaat Christian Hjort on väga rahul. See polnudki nii hull kui ta arvas.""See oli raske, aga ma arvan, et mul läks hästi. Kõike jälle rääkida oli minu jaoks väga emotsionaalne. Minult küsiti palju erinevaid küsimusi, aga ma ei tahaks neid pikemalt kommenteerida," lisas sportlane.

Otsuse langetamisega läheb CASi sõnul vähemalt kuu ning pigem on seda oodata alles juulis.