FIS jääb Johaugi karistusega rahule

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) teatas põgusas avalduses, et on Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) poolt Therese Johaugile määratud 18-kuulise võistluskeeluga rahul.

FIS oli just selleks osapooleks, kes Norra antidopingu poolt Johaugile määratud 13-kuulise keelu CAS-i edasi kaebas. "FIS toetab täielikult CASi otsust keeldu 18 kuuni pikendada. Selle tulemusena võib Johaug võistlustele naasta 18. aprillil 2018," seisis FISi avalduses.

"FIS on rahul, et iseseisev keha sai võimaluse antud juhtumis kõiki asjaolusid kaaluda ning teha sõltumatu otsuse, mis oli ka FISi esialgse edasikaebuse põhjuseks. See tagas ausa ja õiglase otsuse kõigi osapoolte jaoks."