Estoloppeti esimese maratoni võitsid Algo Kärp ja Merilin Jürisaar

20. Tamsalu-Neeruti suusamaratoni pikema distantsi läbis 268 ja lühema 34 suusatajat. Esimesena ületas 30 km pikkuse distantsi finišijoone Viljandi Suusaklubi esindaja Algo Kärp ajaga 1:18.49.

Teise koha heitlus toimus Team Horeca Service’i mehe Mart Kevin Põlluste ja Sparta tiimis sõitnud Martti Himma vahel. Peale jäi Põlluste, Himmale seega kolmas koht. Kiireim naine rajal oli Merilin Jürisaar, kelle lõpuajaks fikseeriti protokollis 1:32.55.

Maratoni kiireim mees Algo Kärp naases üleeile suusalaagrist Itaaliast, kus valmistus ette ka olümpiamängudeks. “Nüüd tulingi siia treeningu ja tugeva pingutuse eesmärgil.” Pyeongchangi lendab mees juba mõne päeva pärast. “Teatesõidus kindlasti tahan Eestit esindada ja siis juba minu jaoks põhidistants on 24. veebruaril 50 kilomeetrit klassika,” sõnas Kärp. Mees plaanib tõenäoliselt pärast olümpiat veel Estoloppeti maratonidel osaleda. “Eestis osaleda on alati hea ja korraldus on tasemel,” lisas ta.

Naiste võitja Merilin Jürisaar on oma võidu üle väga üllatunud. “Ma poleks uskunud, et see juba täna tuleb.” Jürissaar oli rajal koos oma isa Meelisega, kellega koos on palju vaeva nähtud maratoniks valmistumisel. “Ma ei oleks arvanud, et ma teda võidan, aga täna võitsin!” sõnas neiu õnnelikult.

Lühikese distantsi võitjaks tuli Mario Kivil, kes läbis kümme kilomeetrit ajaga 30 minutit ja 21 sekundit ning oli ühtlasi ka M15-kl