Esimest Otepää murdmaasuusa MK-d meenutades | Toomas Uba: "Kui Kilu tuleb, siis ..."

Meenutused on igati asjakohased, sest juba eeloleval nädalavahetusel on suusamaailma paremik taas Otepääl. Maailma karika etapil on kavas klassikasprindid ning teisel päeval lühikesed klassika intervallsõidud.

1998. aasta septembris FIS-i MK korralduse ettepaneku saamise päeval tuli mitme suusateemalise arutelu kõrval kohe ka üks tähtis telefonikõne võtta, sest MK nõudis Tehvandi radadelt ka rahvusvahelise telepildi tegemist. Toomas Uba ETV-st oli teiselt poolt toru võttes üsna pikka aega vait ja siis tulid ka ta esimesed sõnad "Mehed, te tegelete ulmega. Me ei suuda Kalevi spordihallis korvpallistki korralikku rahvusvahelist telepilti teha... Ja nüüd tahate meilt sealt mägede vahelt imet saada. Ma ei räägi niisama, tean ju meie võimekust, mis seda kõike siiski välja ei vea!"

Ega meil midagi vastu kosta polnud, sest olime teispool toru ühed lihtsalt tummad sinisilmsed kuulajad... Aga siis äkki hakkas Toomas ise arutlema, sest kõiki võimatuid asju teinud mehena ei tahtnud ta niisama käsi püsti tõsta. "See on ainuvõimalik vaid siis, kui Kilu tuleb appi ..." pakkus ta hetk hiljem juba mingi võimaliku variandi. "Oodake tsipa, ma helistan talle, siis saame ehk ka MK saatusest edasi rääkida ..."

Kes on see Kilu? Miks ainult tema abi meid aitaks? Me suusaliidus ei osanud selle kohta mõhh ega möhh öelda. Kuid eks Toomas teadis, kust ja mil moel ühe suure asja nimel abi hankima hakata... Tema ju tundis inimesi ja teadis väga erinevaid kanaleid, seda üle laia ilma...