Endine tippsuusataja on titejuttudest häiritud: see ajab mind väga närvi!

"Karjääri lõpetamine ja abiellumine ei tähenda, et järgmine samm oleks kohe lapsed," kurjustas Haag Expressenile antud intervjuus.

"Mõistagi me tahame lapsi saada, kuid see ei pea juhtuma kohe. Kui naine on kolmekümnendates eluaastates ja teeb karjäärimuutuse, ei tähenda see ju kohe lapse sünnitamist," rääkis 32-aastane rootslanna.

Haagi sõnul ei anna inimesed endale aru, kui veidralt nad käituvad. "Kui ma kannan veidi vabamalt kukkuvaid riideid, hakkavad inimesed kohe küsima: "Oi, kas seal on väike kõhuke?". See ajab mind väga närvi, kui keegi mind rasedaks peab."

Ühtlasi kurtis rootslanna, et ei pruugigi lapsi saada. "Mu keha oli tippspordi tõttu pidevalt suures stressis olnud. Seetõttu polnud mul isegi regulaarselt päevasid," lisas Haag.

Rootslanna auhinnakapis on neli olümpiamedalit - kuld ja kolm hõbedat - ning neli maailmameistrivõistluste medalit - kolm hõbedat ja pronks.