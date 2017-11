Eluaegse olümpiakeelu saanud Venemaa suusataja: ebaõiglase otsuse langetanud ametnikud elagu hirmus

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) võttis sel nädalal vastu otsuse, et Venemaa murdmaasuusatajate Aleksander Legkovi ja Jevgeni Belovi Sotši olümpiamängude tulemused dopingusüüdistuste tõttu tühistatakse ning nad saavad eluaegse olümpiamängudel osalemise keelu.

See on ajanud tagajalgadele Venemaa spordiüldsuse ning ka suusatajad ise pritsivad tuld ja tõrva.

Belov kirjutab sotsiaalmeedias: "Poleks kunagi suutnud ettegi kujutada, et võin sattuda sellisesse olukorda. Olen kogu aeg olnud dopingu vastane. Väga kahju, et olümpialiikumine on muutunud poliitiliseks sõjaks. ROK-i ametnikud kardavad vastu võtta ausaid ja õiglaseid otsuseid. No ja elagu nad hirmus. Mina elan tõe teadmisega ja see annab mulle jõudu võidelda lõpuni."

Juba on teada, et Venemaa olümpiakomitee kaebab ROK-i otsuse Lausanne´i spordiarbitraaži kohtusse.