Eesti suusatamise lipulaeva Team Haanjaga liitus noor ja andekas lätlanna

Team Haanja alustas uut hooaega laagriga Otepääl. Meie Team' ga on liitunud ka Patricija Eiduka (Läti) Kõik team'i liikmed pole aga kohal, kuna osad lõpetavad õpinguid koolides. Kogu Team koguneb juba juunis. #teamhaanja #merkoehitus #nordichotelforum #elkeauto

A post shared by Team Haanja (@teamhaanja) on May 22, 2018 at 1:38am PDT