Eesti suusasprinterite tööpäev Davosis jäi lühikeseks. Kõik piirdusid eelsõiduga

Kilp kaotas 1,5 km peale eelsõidu võitnud norralasele Johannes Hösflot Kläbole 9,14 sekundiga. Viimasena veerandfinaali viinud 30. kohast jäi Kilpi lahutama 2,37 sekundit.

Raido Ränkel platseerus 50. kohale (+9,57), Karel Tammjärv oli 70. (+12,92) ja Kristjan Koll 74. (+13,47). Mehi oli stardis kokku 113.

Murdmasuusa MK-etapp Davosis

Kilpile jäi 46. koht, Ränkel 50. Tammjärv 70. ja Koll 74.

Tammjärv läheb 68-ndaks, Koll on juba 70. Kilp 46., Ränkel 50. Mehi on veel tulemas, need kohad pole lõplikud.

Koll võtab finišis sisse 68. koha.

Kilp on langenud 43-ndaks, Ränkel 46.

Koll stardib kell 12.43, Tammjärv 12.44.

Kilp ja Ränkel on nüüd ametlikult 30 parema seast väljast. Kristjan Koll ja Karel Tammjärv pole veel startinud.

Venelane Aleksander Panžinski starti ei tulnud. Ränkel on 25 lõpetaja seas viimane, Kilp 23. Kisub jälle kiiva...

16-ndana startinud Ränkel võtab sama koha sisse ka finišis (+9,57 Kläbole). Kilp tuleb kohe tema järel ja koht sama. Praeguseks on mehed juba vastavalt 18. ja 19.

Ränkel ja Kilp on rajal. Finišis on kiireim mees olnud mõistagi Johannes Hösflot Kläbo (2.23,10). Lucas Chavanat kaotab talle 1,27 sekundit.

Esimene mees Martti Jylhä on rajal. Ränkel ja Kilp alustavad kell 12.29.

Naiste kvalifikatsiooni võitis rootslanna Stina Nilsson, teist aega näitas norralanna Ingvild Flugstad Östberg, kolmas oli šveitslanna Nadine Fähndrich. Sprindi üldliider Krista Pärmäkoski oli kümnes.

Kohe-kohe antakse start naiste kvalifikatsioonile. Eestlannasid, nagu juba öeldud, seal pole.