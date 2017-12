Eesti koosseisus Tour de Skil tehti muudatused: Ränkel ja Kilp jäävad sootuks eemale

Sel laupäeval algaval murdmaasuusatamise Tour de Skil tulevad starti kolm eestlast: Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Kristjan Koll.

Esialgu oli Kesk-Euroopas toimuv traditsiooniline jõukatsumine plaanis ka sprinteritel Marko Kilbil ja Raido Ränkelil, kuid nemad otsustasid siiski võistlema mitte sõita.

"Mõlemal mehel oli hiljuti kerge külmetus," selgitas Team Haanja treener Anti Saarepuu. "Markol enne jõule, kui Euroopast tagasi tulime, Raidol täpselt jõulude ajal ja täna ta veel trenni ei saanud. Päris haigeks nad tegelikult ei jäänud, aga kurk oli natuke imelik ja otsustasime, et kuna neil on ka olümpiapääse juba kindlustatud, siis selle ühe sprindi jaoks me sinna sõitma ei hakka - enne teist sprinti on ju kavas veel kaks korda 15 kilomeetrit. Ei ole mõtet riske võtta - eelmisel aastal tegime paar sellist rumalat otsust ja see maksis lõpuks kätte."

Tour de Ski algab 30. detsembril vabatehnikasprindiga, seejärel on kavas 15 kilomeetri klassikasõit ja 15 kilomeetri vabatehnikas jälitussõit, siis klassikasprint, 15 kilomeetri ühisstardist vabatehnikasõit, 15 kilomeetri ühisstardist klassikasõit ja 9-kilomeetrine lõputõus.

Eesti suurimad lootused on seotud Karel Tammjärvega, kes tuli 10. detsembril Davosi vabatehnikasõidus 13. kohale. "Karelil on kindlasti lootus kolmandal tuuripäeval hea start teha. Sprint on sissejuhatus, aga eks ta loodab igal etapil väga head sõitu teha ning sellega ka FIS-punkti parandada. Kui Andreas ka head sõidud teeb, on meil ju lootus Eestile veel üks olümpiakoht juurde saada, see on ka meie üks eesmärk."

Ükski Eesti suusataja aga Tour de Skid lõpuni ei sõida - Veerpalu ja Koll teevad kaasa neli-viis starti, Tammjärv lõpetab tuuri pärast eelviimast etappi - peasihiks on 10. jaanuaril algavad Eesti meistrivõistlused, kus jagatakse samuti väärt olümpiakohti. "Kui näiteks Andreas võtta, siis tema jaoks on need väga olulised meistrivõistlused. Karel soovib aga näiteks jaanuaris veel mõned MK-stardid teha. Me lihtsalt ei näinud põhjust, miks peaks selles valguses selle lõputõusu ka kaasa tegema."

Praegu harjutavad hoolimata lumepuudusest eestlased kodumaal. "Praegu saab veel Haanjas suusatada. Kui lumi täitsa ära läheb, eks siis otsime alternatiive."