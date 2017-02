Lahti maailmameistrivõistluste tänases meeste paarissprindis oli Soome lähedal kuldmedalile, kuid viimases kurvis keeras norralane Emil Iversen Iivo Niskanenile ette ja põhjustas kukkumise.

"Saan siin öelda vaid üht: vabandust, Soome!" sõnas Norra koondise peatreener Vidar Löfshus NRK-le.

Niskanen oli püüdnud viimases vahetuses Iverseni kinni ning läks siserajale, et temast mööduda. Hetk hiljem, teadmata Niskaneni plaanidest, vahetas aga rada ka norralane ja põhjustas kukkumise, sest Niskanenil ei jäänud muud üle, kui talle sisse sõita. Norrast ja Soomest möödusid nii Venemaa kui Itaalia, kes võtsid ka kulla ja hõbeda.

"Tunnen kodupublikule kaasa ja saan täielikult aru, miks meie peale ollakse pahased. Iversen magas olukorra maha - ta oleks rada pidanud vahetama palju varem," lisas Löfshus.

Soome duo Sami Jauhojärvi - Iivo Niskanen, kes võitis samal alal Sotši olümpialt kulla, lõpetas võistluse kolmandana, norralased Johannes Kläbo ja Emil Iversen jäid sootuks medalita.

"Iivo oli vihane mu peale ja ma mõistan teda. Mul on kahju. Ma ei oska öelda midagi muud," sõnas Iversen.

Emil Iversen Foto: KAI PFAFFENBACH, REUTERS

"Soomlastel pole mingit õigust vihased olla," kaitses Kläbo Iverseni. "Niskanen sõitis talle tagant sisse. On raske öelda, kelle viga see oli. Kui Niskanen oleks mööda tahtnud minna välimiselt rajalt, oleks kõik lõppenud hoopis teisiti."

"Olen mees, kes ei suuda sõita, kui panused on kõrged. Seetõttu ei ole minu koht ka MM-il," lisas Iversen, kes plaanib enda sõnul suurvõistluselt koju sõita. Peatreener Löfshus sõnas siiski, et Iverseni ei ole plaanis koju saata.

Kuigi juhtunu pärast oli pahane ka Niskanen, lausus kõige teravamad sõnad norralaste aadressil just Jauhojärvi.

"Minu mäletamist mööda see mees (Iversen) on sügisel kahel korral meid kahepalgelisteks nimetanud. Tasuks ilmselt pigem teha rohkem trenni, et viimases vahetuses poleks nii väsinud, et ei suuda kulda sõitmisega võita," ütles Jauhojärvi Soome Ylele.

Jauhojärvi emotsionaalsed tänusõnad meeskonnale: