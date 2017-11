Dopingusegadus. Venelasi rünnatakse, venelasi kaitstakse

Olümpiaspordis on tekkinud totaalne ja absurdne segadus. Venemaa sportlased hõljuvad juriidilises vaakumis ja keegi ei mõista, on nad siis dopingutarvitamises süüdi või mitte. Sama selgusetu on, kas venelased saavad osaleda 2018. aasta Pyeongchangi olümpial.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on praeguseks tuvastanud, et 22 Venemaa atleeti, nende seas kuus suusatajat, on süüdi dopingureeglite rikkumises: nende Sotši olümpial võetud proovid vahetati väidetavalt puhaste vastu. Kõigilt võeti Sotšis võidetud medalid ja diskvalifitseeriti nad elu lõpuni olümpiamängudelt.