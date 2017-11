Dopingupatune Aleksandr Legkov: mind on viimastel aastatel kontrollitud üle 150 korra, olen alati olnud puhas

Antidopingu reeglite rikkumisele viidates rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) poolt karmilt karistada saanud Sotši olümpiakuld, murdmaasuusataja Aleksandr Legkov andis sotsiaalmeedias teada, et jätkab võitlust enda nime puhtaks pesemise nimel.

"Viimastel aastatel on mind kontrollitud üle 150 korra, olen alati olnud puhas," kirjutab Legkov Instagramis. Ta jätkab: "Süüdistuste kohaselt oleksin ma samal ajal just kui pidevalt tarbinud Rotšenkovi poolt valmistatud kokteile. Viibisin enamuse ajast hoopis Venemaalt eemal, andsid Euroopas 19 dopinguproovi, mida testiti Lausanne´is, Kölnis ja Dresdenis. Kokteilis kirjeldatud ained olid teada-tuntud, ei midagi uut ja erakordset. Seega, kui ma oleks midagi tarbinud, jäänuks kindlasti dopinguga vahele."

34-aastane Legkov lisab, et tema olukorda võib kahetsusväärselt sattuda ükskõik milline sportlane. "Ainus, mida ma tahan, on minu juhtumi õiglane lahendamine. Olen Sotši olümpiavõitja 50 km ühisstardiga sõidus. Minu medal on puhas. Ja ma jätkan võitlust."

ROK-i otsuse kohaselt peab Legkov olümpiakulla loovutama, lisaks ei saa ta tulevikus olümpiamängudest osa võtta. Küll aga ei rakendata talle võistluskeeldu. Paar päeva tagasi sai selgeks, et nii Legkov kui sarnaselt temale karistada saanud Jevgeni Belov stardivad hooaja esimesel MK-etapil.