Dopinguga patustanud Austria suusataja rääkis lähemalt dopingu tarvitamisest: Austria koondis soovis, et teeskleksin astmahaiget

Filmist selgub, et Dürr hakkas tablettidega eksperimenteerima juba suusakooli ajal. Tema sõnul polnud need tabletid küll keelatud, kuid see liigitus moraalselt juba kahtlase tegevuse alla. Dürr väidab, et Austria koondis andis talle vitamiine veenisiseselt ning tal paluti teha sohki hapnikutestis, et arstid usuksid, et Dürril on astma. Sel viisil oleks Dürril olnud luba tarvitada muidu sportlastele keelatud astmaravimeid. "Olen näinud palju sportlasi, kes enne starti oma rohtudega ringi jooksevad," sõnas Dürr.

Dürr lisas, et aastatel 2001-2006 ei olnud dopinguta võimalik vastu pidada Austria suuusakoondise treeninguid, kui juhendaks oli Bernd Raupach. Dürr rääkis veel, et üsna hästi on aru saada, kui sportlane on dopingut tarvitanud. "See, mida televisioonist näha on, pole realistlik. Soov, et kõik sportlased oleksid puhtad ja eksimatud, pole reaalne."

Austria suusaliit on eitanud Dürri süüdistusi, et nad aitasid kaasa austerlase dopingu tarvitamisele.