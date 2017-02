Eesti juurtega Kanada suusasprinter Len Väljas loodab homme Otepää MK-etapil jõuda vähemalt poolfinaali, sest võistlust jälgivad tribüünilt tema Hiiumaal sündinud ema ja isa ning kaheksa sugulast Tallinnast.

"Ootan Otepääle võistlema tulemist alati pikisilmi. Mind tuleb vaatama väike, aga väga entusiastlik ja häälekas fännibaas. Olen väga põnevil," rääkis Väljas.

"Rada on siin imeline. Palju lund. Väga raske rajaprofiil. Oleksin eelistanud vana rada pikema finišiga, aga ka see on päris huvitav. Tuleb põnev sõit. Tahaksin jõuda poolfinaali, aga eks näis. Pikk rada on sprinteritele väga raske."

Järgmisel nädalal algaval Lahti MM-il läheb Väljas medalit püüdma. Eesmärk pole päris laest võetud, sest viimasel MK-etapil Pyeongchangis tuli ta neljandaks ning 15. jaanuaril Itaalias Toblachis koos Alex Harveyga teatesprindis suisa esikohale. Sprindi poolfinaalis on Väljas juba sage külaline.

"Mul pole veel MM-i medalit, seega see on kindlasti eesmärk. Kuuldavasti tehti Lahti rada raskemaks, aga seal on hea lõpulaskumine, mis just mulle peaks sobima," sõnas ta.

Väljasel on selja taga kaks-kolm rasket hooaega. 2013. aasta suvel käis ta vasaku põlvega operatsioonil, millest taastumine on olnud pikk ja vaevarikas. "Kaks hooaega olid eriti halvad. Eelmine hooaeg oli juba enam-vähem - jõudsin kahel korral poolfinaali. Olin juba lootust kaotamas, sest ei ole eriti lõbus, kui kõik sinust ainult mööda sõidavad. Alles sel hooajal tunnen end sama hästi kui vanasti - mu finiš on hea, ma saan teha korralikult jõudu. Lõpuks saan treenida ja võistelda valuvabalt," rõõmustas Väljas.

Vaata videost, kuidas on lood Väljase eesti keelega!