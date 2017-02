Otepää MK-etapi sprindis 78. koha saanud Kein Einaste tunnistas ausalt, et eestlastel nii pikal ja pehmel vabatehnikarajal midagi suurt loota polnudki.

Veerandfinaali ei pääsenud ükski eestlane. Meie suurim lootus Marko Kilp pidi leppima 43., Karel Tammjärv 49., Raido Ränkel 55. ja Peeter Kümmel 68. kohaga.

"Kui päris ausalt ütlen, siis kolm ja pool minutit pikal pehme rajaga uisudistantsil ei oleks ma oma raha eestlaste peale pannud. Pigem oleksin panustanud kergete meeste peale," lausus Einaste.

Einaste enda sooritusest: "Kui oled kodus poolfinaalis sõitnud, siis rakse on 62. kohaga (Einaste positsioon finišeerides - toim) rajalt maha tulla. Käsi ei saa just taeva poole viia. Aga peame edasi vaatama. Proovime leida mõne lahenduse. Isiklikult ma uisus nii suuri lootusi ei hellitanudi. TUndub, et minu uisusprindi jalg on läbi. Proovime klassikale panuseid panna."

Kas Einaste ka homme 15 km klassikasõidus rajale tuleb, ei osanud ta veel öelda. "Kodus oleks kihvt sõita, aga kui see nii raskelt tuleb, siis emotsioon pole see... Mõtlen selle üle tunnikese," sõnas ta.