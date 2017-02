Team Haanja suusatiimi treener Anti Saarepuu on enne Otepää MK-etappi positiivselt meelestatud ning loodab, et Eesti sportlased jõuavad kodupubliku ees ka punktidele.

Kas mehed on enne kodust etappi hooaja parimas vormis? "Kindlasti ühes paremas - see on ikka peaproov enne MM-i, kindlasti nädala pärast MM-il on vaja olla kõige paremas hoos," rääkis endine sprinter Saarepuu.

Eesti koondise põhilisteks punktilootusteks peab Saarepuu sprindis Marko Kilpi ja Raido Ränkelit ning 15 kilomeetri klassikasõidus lisaks Ränkelile ka Aivar Rehemaad, Karel Tammjärve, Algo Kärpi. "Ka Andreas Veerpalu näitas Eesti meistrivõistlustel väga head minekut. Kõigilt neilt ootan korralikku esitust, hooaja parimat."

