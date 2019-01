DELFI OTEPÄÄL | Võidumees Iivo Niskanen kirus uusi reegleid

"Olen siin palju kordi käinud ja tunnen seda rada. Kõik on nii nagu varem, ainult et olud olid täna palju aeglasemad, kui me arvasime. Nende uute reeglitega on raske - sa ei tohi klassikajäljest lahkuda. Aga kuna ilm oli tuuline ja uut lund tuiskas peale, siis olid osad kohad väga aeglased. Kokkuvõttes aga väga head olud. Sa ei tohi kunagi olla pettunud, kui värsket lund sajab," rääkis Niskanen pressikonverentsil.

"Oli hea nädalavahetus! Ütlesin juba varem, et mul oli lihtsam võita kodus spordigalal kui siin, Otepääl," lõõpis teist aastat järjest Soome parimaks sportlaseks nimetatud maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja.

Kuu aja pärast algavatel Seefeldi maailmameistrivõistlustel on Niskaneni põhialaks just 15 km klassikat - distants, mis tõi talle ka kaks aastat tagasi Lahtis esimese MM-kulla. "Esimene eesmärk on 15 km klassikat ja siis vaatame edasi. Plaan on terveks jääda ja olla MM-il elu parimas vormis!" lisas ta.

MK etapp Otepääl 20.01.19 Murdmaasuusatamine meestesõit Foto: Argo Ingver

Tulemused: 1. Iivo Niskanen (Soome) 40.07,1, 2. Aleksander Bolšunov (Venemaa) +15,9, 3. Didrik Toenseth (Norra) +46,4, 4. Martin Johnsrud Sundby (Norra) +48,0, 5. Aleksander Bessmertnõhh (Venemaa) +50,4, 6. Jevgeni Belov (Venemaa) +52,6... 18. Karel Tammjärv +2.06,7, 40. Raido Ränkel +3.44,9, 60. Mart Kevin Põlluste +6.58,7, 61. Risto Vaher +11.04,6.