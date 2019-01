DELFI OTEPÄÄL | Venelase kukkumisest kasu saanud Karel Tammjärv: alati tuleb lõpuni panna, ka siis, kui enam lootust pole!

Eelsõidus 12. koha saanud Tammjärv tunnistas, et Marko Kilbiga ühte veerandfinaali sattumine ei tulnud kõne alla. Teoreetiliselt olnuks see võimalik, sest pärast eelsõite võisid sportlased vastavalt oma kohtadele (Kilp oli kvalifikatsioonis 16. - toim) veerandfinaali kohti valida.

” Leppisime Markoga kokku, et veerandfinaali koos ei sõida, sest eestlastega juhtub ühes sõidus alati midagi. Isegi kui ei juhtu, saab öelda, et eestlased tegid teineteisele ära. Karel Tammjärv

"Leppisime kokku, et seda me ei korralda. Tavaliselt, kui eestlased ühte sõitu saavad, siis juhtub midagi või iseg kui ei juhtu, saab seda tõlgendada selliselt, et eestlased tegid teineteisele ära."

Küsimusele, kas ta arvab endas peituvat sellist nahaalsust, nagu mees-mehe vastu võitlus nõuab, vastas Tammjärv: "Tundsin end täiesti okeilt. Teadsin ja mulle öeldi enne starti, et pead oma kohtade eest võitlema, keegi sulle midagi niisama ei anna. Mees-mehe vastu sõitmisel ei saa kunagi kindel olla, et saad selle jälje, mida tahad - libedama või paremini pidavama -, kui just kõigist peajagu üle ei ole. Väga palju nahaalsust ei saanud täna rakendada, sest polnud vaja, aga arvan, et saan hakkama küll kui vaja."