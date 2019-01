DELFI OTEPÄÄL | Treener Saarepuu: Kilbilt ootasin sellist sõitu, Tammjärv üllatas

„Sportlasi kimbutanud külmetushaigus näitas, et seisund läheb tegelikult paremaks. Kui vaatame Otepää võistluse FIS punkte, siis võrreldes viimase võistlusega on need poole väiksemad," sõnas Saarepuu. „Mis siin salata, klassikaline stiil on meile ikkagi rohkem meeltmööda."

Tammjärv sai eelsõidus 12. aja ning sai oma veerandfinaalis 4. koha, Kilp sai eelsõidus 16. tulemuse ning lõpetas oma veerandfinaali 5. kohaga. „Hea oli see, et mõlemad mehed said eelsõidust kindlalt edasi. Kahju on vaid sellest, et Raido Ränkel jäi napilt 30 parema hulgast välja," rääkis Saarepuu. „Poolel maal, mäe otsas oli ta veel 30 parema konkurentsis, kuid laskumisel ei suutnud piisavalt töötada. Seevastu Tammjärv töötas lõpuni. Viimasel 300-meetril näitas ta Kläebo järel teist aega."

Treeneri sõnul ootas ta, et Kilp pääseb eelsõidust edasi. Selle valguses oli Tammjärve hea koht juhendaja jaoks suurem üllatus. „Õnneks olid mõlemad konkurentsis ja kaotus väike," märkis Saarepuu ning lisas, et pühapäeval ka 15 km klassikasõidus punktikohta püüdvale Tammjärvele ei jätnud sprindivõistluste kaks starti mingit jälge. „Ta on hästi treenitud ja kogenud sportlane. Kui ta homme suudab sõita samuti teise kümne tasemel, on super!"