DELFI OTEPÄÄL | Therese Johaug avaldas tänase võidu saladuse: väike puhkus tuli suureks kasuks

"Olen väga heas vormis, sest sain kodus korralikult puhata ja hästi treenida. Paljud teised tüdrukud sõitsid Tour de Skid - olen seal varem käinud ja tean, kuidas seal on. Teadsin, et mul on siin suur eelis.," rääkis Johaug pärast ametlikku pressikonverentsi Eesti ajakirjanikele.

"Muidugi olin ma närvis, sest ei teadnud, millises seisus ma teistega võrreldes täpselt olen, aga olen väga õnnelik, et tegin täna hea sõidu."

Viimase stardi enne Otepääle tulekut tegi Johaug alles 16. detsembril Davosis, kus võitis sama pika distantsi vabatehnikas. Norralannast olümpiavõitja ja seitsmekordse maailmameistri tagasitulek 18-kuulisest võistluskeelust on olnud võimas: enne Davosi aitas ta Norra naiskonna võidule Beitostöleni teatesõidus ning võitis ka 15 km distantsi, samuti jäi ta löömatuks Lillehammeri minituuril ja hooaja esimesel MK-etapil Rukal.

Küsimusele, kuidas teda suusaringkonnas pärast võistluskeeldu vastu on võetud, vastas Johaug: "Nad on väga rõõmsad, et ma tagasi olen. Mul on väga hea meel kõikide nende heade asjade üle, mis nad mulle ütlevad. Tunnen, et olen teretulnud."

Täna Otepääl neljanda koha saanud soomlanna Krista Pärmäkoski sõnas, et Johaugi võit ei üllatanud teda sugugi. "Oleksin rohkem üllatunud, kui ta poleks võitnud," ütles ta.

Kaks aastat tagasi samal distantsil teiseks tulnud, kuid täna kuuenda kohaga leppinud Charlotte Kalla lisas: "Ta (Johaug - toim) on lihtsalt nii tugev ja võimekas ning see rada sobib talle väga hästi."

Tulemused: 1. Therese Johaug (Norra) 14.31,7, 2. Ebba Andersson (Rootsi) +48,4, 3. Natalja Neprajeva (Venemaa) +56,7, 4. Krista Pärmäkoski (Soome) +1.14,0, 5. Ingvild Flugstad Östberg (Norra) +1.14,8, 6. Charlotte Kalla (Rootsi) +1.19,9... 54. Anette Kasemets +8.38,5.