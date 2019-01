DELFI OTEPÄÄL | Tammjärv: pole mõtet enne kaagutada, kui muna käes

Enne võistlust oli Tammjärv pigem vaoshoitud. Ta ei kippunud avalikult kuulutama, et seisund on hea, vaid rääkis vahepeal kimbutanud kergest külmetushaigusest. „Pole mõtet enne kaagutada, kui muna käes. Muidu võid jääda lolli olukorda," selgitas ta pärast võistlust.

Tammjärv alustas sõitu hea tempoga, andis korraks hoos järgi, kuid suutis teisel ja kolmandal ringil tempot hoida. „Alustasin üsna entusiastlikult, esimest korda Tehvandi tõusu otsa jõudes mõtlesin, et algus oligi liiga kiire," rääkis Tammjärv. „Aga mind kannustati kõvasti. Tõusu võttes hüüdis keegi iga kord, et esimesed 30 saavad punkte. Tavaliselt on MK-etapil meil rajal mõned hooldemehed, siin aga ergutas rahvas kogu aeg ja hooldemehigi oli väga tihedalt."

Tammjärvel aitas tempot hoida ka koostöö itaallase Federico Pellegrinoga. „Ta sõitis minust ühel hetkel mööda ja hüüdis, et hüppa taha ja ära maha jää! Viimasel ringil vedasin ise ka teda päris jõudsalt. Aitasime teineteist."

Meeste 15 km distantsi võitis soomlane Ivo Niskanen. Venelane Aleksandr Bolšunov kaotas 15,9 ja norralane Didrik Toenseth 46,4 sekundit. 18. koha saanud Tammjärv kaotas Niskanenile 2.06,7.