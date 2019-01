DELFI OTEPÄÄL | Sprindis ebaõnnestunud Len Väljas loodab homme Eesti sugulaste abile: nad tulevad mind Tehvandi tõusule ergutama

"Rada on väga hea, aga alustasin liiga tugevalt. Sain hea stardi, aga olin tõusul väga aeglane. Mulle päris nii järsud tõusud ei sobi," rääkis Väljas Eesti ajakirjanikele.

Väljase kehva hetkevormi põhjused peituvad ka seljaprobleemides, mis teda enne 2018. aasta PyeongChangi olümpiamänge tabasid. Täna selg enam tunda ei anna, kuid suvine ettevalmistus sai tervise tõttu kõvasti kannatada. "Olen terve suve sellest taastunud. Trenni pole teinud, natuke jooksin, aga rullsuuskadele ei saanud. Hooaeg on kehvasti alanud, aga loodan, et MM-il läheb paremaks," vaatab Väljas lootusrikkalt veebruaris toimuvate Seefeldi maailmameistrivõistluste poole.

MM-il on Väljase põhieesmärk tiimisprint, kus tema paariliseks on kahekordne maailmameister Alex Harvey. Väljasel tiitlivõistluste medal puudub.

"Olete teda (Harveyt - toim) sõitmas näinud - koos temaga võib kõike juhtuda! Üritan grupis püsida ja talle võimaluse anda. Leian, et mu kiirus on tiimisprindis parem kui individuaalses sprindis. Tippkiirus pole enam päris see, aga suudan kiirust pikka aega hoida. Ülim eesmärk on muidugi medal," teatas Väljas.

Publik Tehvandi staadioni peatribüünil. Foto: Argo Ingver

Tehvandi suusastaadioni tribüünil oli Väljasele kaasa elamas ligi 15 perekonnaliiget-sugulast. "Mu perekond on sealsamas. Neid on kaugele kuulda," osutas ta publikule. "Kohtusin nendega eile õhtul ning lähme tänagi koos õhtusöögile."

Homset 15 km klassikasõitu ootab Väljas suure huviga: "Perekond tuleb Tehvandi tõusule mulle kaasa elama. Ütlesin oma tiimikaaslasele, kes esimest korda Eestis sõidab, et see on lihtne - Eestis mägesid pole, ainult väike küngas. Homme ta ilmselt ütleb: "Oh my god!" See on kindlasti üks raskemaid tõuse kogu MK-sarjas."