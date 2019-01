DELFI OTEPÄÄL | Marko Kilp videointervjuus: sooviksin kodupubliku ees teha selle hooaja parima sõidu

Mille põhjalt saab loota, et just homme tuleks hooaja parim sõit? "Kindlasti saab seda vaadata tänase eelseisva treeningu pealt. Arvan, et kui head suusad ja meeskonna töö sujub, siis miks mitte," rääkis Kilp.

"Kui seljahäda välja jätta, on treeningut saanud viimasel ajal teha küll. Peale seljahäda suutsin väikse külmetushaiguse endale külge hankida, mis on kindlasti väikseid korrektuure minu treeningus teinud," kommenteeris Kilp võistluseelset seisundit.

Kui vaadata hooaega tervikuna, siis mille taha on jäänud, et pole õnnestunud seni punktikohti noppida? "Kui olen analüüsi teinud, läksime treeneriga täispanga peale, et saada paremaks ja paremaks, aga juhtus, et väike ületreening tuli," kommenteeris Kilp. "Oktoobris sai intensiivsusega liialdatud. Spordimehe hing on sees, et alati tahad rohkem ja paremaks, kuid see pole alati õige tee."

"Loodan, et publikut tuleb raja äärde kõvasti ja see annab kindlasti hoogu juurde."

Vaata videost, mida Marko Kilp homse võistluse kohta veel rääkis!