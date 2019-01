DELFI OTEPÄÄL | Marko Kilp: olen õigel teel

Eelsõidus 16. aja saanud Kilp alustas oma veerandfinaali liidritega võrdselt, kuid juba poolel maal tuli tal esimestega väike vahe sisse. Finišisse jõudis ta viiendana, kaotades võitjale Paal Troean Aunele 6,77 sekundiga. Kilbist aeglasem oli viimasena feerandfinaali pääsenud soomlane Lauri Leppisto.

„Viimasel tõusul sain aru, et külmetus on võtnud jõuvarud ära. Pärast eelsõitu oli taastumiseks palju aega, aga abi ei olnud," selgitas ta. Nukrutsemiseks polnud siiski põhjust, sest tegemist oli tema selle hooaja parima võistlusega. „Kui vaadata, mis tasemel ma olin veel nädal tagasi, on muutus suur."

Kilbi sõnul kannustas teda Otepääl kodupubliku toetusest tekkinud emotsioon, kuid vähetähtis pole ka tervise paranemine. „Olen kindlasti õigel teel. Nüüd tuleb aega võtta, haigus täiesti välja ravida ja targalt tegutseda," rääkis ta.

Lähituleviku jaoks on Kilbil selge plaan paigas. „Lähen Toblachisse treeningulaagrisse, et seal vormi lihvida. Proovime olla samal kõrgusel, kui võistleme MMil. Alguses mõtlesime treener Anti Saarepuuga, et kehva tervisega ei hakkagi mägedesse minema, kuid nüüd muutsime plaane."