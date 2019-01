DELFI OTEPÄÄL | Kein Einaste uuest ametist Šveitsi koondises: nagu oleks FC Elva mängijana FC Barcelonasse tööle läinud

Mis mõtetega Einaste, kes ka ise karjääri lõpuaastail Eesti suusaliitu teravalt kritiseeris, praegu endiste kolleegide ponnistusi jälgib? "Mul on selle kohta üks hea lause, aga te panete selle ju kohe pealkirja..." teatas ta alustuseks, kuid ütles siiski: "Kui oled FC Elvas mänginud ja oled nüüd FC Barcelona treener, siis kui te küsite mis pilguga sa praegu FC Elvat vaatad... Nii hull muidugi ei ole, aga väga roosiline ei ole see olukord tõesti."

Einaste tunnistas, et hooaja üks põhieesmärke oli tema hoolealustel teha hea etteaste Tour de Skil. Viimasel etapil Cologna aga starti ei tulnud ning Šveitsi koondise parimaks jäi kokkuvõttes Toni Liversi 31. koht. Kõik sihid on nüüd seatud 19. veebruaril algavale Seefeldi MM-ile.

"Kodulähedane tuur on alati tähtis, aga MM on suhteliselt sarnase väärtusega. Eks MM-i ja olümpiakullad on igale rahvale olulised, aga ka kogu MK-sari on oluline. Selge see, et meil on vaja medaleid. Kui üks mees on neljakordne Touri ja olümpiavõitja, siis neljas koht ei ole kindlasti see, millega juhtkond ülemäära rahule jääks. Suures pildis oleme teinud okei hooaja, aga meil napib poodiumikohti," lisas Einaste.

Positiivsem on pilt teatesõitudes, kus Šveitsi meestel on ette näidata Beitostoleni 4 x 7,5 km ja viimase Dresdeni paarissprindi neljandad kohad.

Olümpial on Cologna peaeesmärgiks 15 km sõit, kus ta on neli olümpiat järjest (2010, 2014, 2018) kuldmedalile tulnud, kahel korral vabatehnikas, korra klassikas. Seefeldis on murdmaasuusatajate avaalana kavas 15 km klassikadistants.

Ükski MM-ile kvalifitseerunud Šveitsi koondislane Otepääle ei sõitnud, kuid see ei tähenda, et Einastel siin käed päris vabad on. "Meil on ikka mõlemal võistluspäeval neli meest ja üks naine stardis. Minu vastutusalas on kokku seitse poissi, kellest enamus on distantsisõitjad, aga mõni suudab ka sprinti sõita," ütles ta. Osad MM-i kohad on veel lahtised ning neid Tehvandil startivad šveitslased ära jagada loodavadki.

Kas treeneritöö ongi see, mida Einaste end tulevikus tegemas näeb? "Suusaringkond ei ole ülemäära suur - 15 riiki. Eks paistab, kuidas mina rahule jään ja mida teine osapool arvab. Oleneb, mis väljakutsed tekivad. Sel positsioonil ei ole 10-20 aasta garantiid. Mulle meeldib. See on huvitav karussell ning kihvt on seda spordisüsteemi lähemalt näha. See on midagi, mida on lähiriikidest raske leida."