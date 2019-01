DELFI OTEPÄÄL | Karel Tammjärv: lihased on oivalises seisus

Eelkõige panustab Tammjärv pühapäeval sõidetavale 15 km klassikasõidule, kuid väga tõsiselt võtab ta ka laupäevast klassikasprinti. „Võtan seda kui olulist võistlust, mitte soojendust. Sprindid on mul tänavu hästi õnnestunud," sõnas 29-aastane suusataja täna hommikul enne kergele treeningule suundumist. „Ma pole sellise klassiga suusataja, et saaksin ütelda, et saan kindlasti kvalifikatsioonist edasi, kuid seni on kohad 10. - 45. olnud väga väikeste vahedega. Lootust igatahes on."

Tammjärv jõudis punktikohale 3. jaanuaril Tour de Ski etapil, kui ta saavutas 28. koha. Kolm punkti annavad MK-sarja kokkuvõttes 110. koha. Distantsisõitjatest on ta 69. positsioonil. Suusatuuri jättis ta siiski plaanipäraselt pooleli.

„Sain sealt õigel ajal tulema," lausus Tammjärv muiates. „Viis päeva hiljem tekkis korraks nohu, kuid see ei läinud hullemaks. Entusiasmi tõmbas maha, aga see aitas isegi kaasa, sest plaan oligi pärast tuuri rohkem puhata. Viimasel nädalal olen saanud teha arendavaid treeninguid. Füsioterapeut vaatas mu lihased üle ja ütles, et need olevat oivalises seisus. Mida iganes see ka ei tähendaks."

Otepää võistluses loodab Tammjärv koduseinte ja kaasaelajate toele. Suusatuuril saadud punktid võtsid sisemist pinget veidike maha, kuid saavutamisvajadus olevat endiselt kõrge. „Ma ei tee seda nagu tööd, et keegi lööb piitsaga kui punkte pole. See on ikka mu enda soov ja tahtmine. Naudin seda, mida ma teen," tunnistas ta.