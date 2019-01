DELFI OTEPÄÄL | Haigused kimbutavad Eesti suusatajaid. Veerpalu ja Kärp Otepääl ei stardi

Team Haanja treeneri Anti Saarepuu sõnul haigestus Andreas Veerpalu neli-viis päeva tagasi. „Andreas on täiesti haige ning sellises seisus pole mõtet võistlemisega riskida. Raido Ränkel tegi seda mullu ning lõpetas kopsupõletikuga," rääkis Saarepuu. Algo Kärp on aga maadelnud haigusega terve tänavuse hooaja. „Probleem tekkis juba oktoobris. Toona võttis ta kaks nädalat antibiootikume, kuid tugevad põletiku näidud püsivad siiani. Nii võistelda ei saa," tõdes treener.

Saarepuu sõnul on Veerapalu mitteosalemine täiesti kindel, Kärbi puhul olevat tõenäosus 99%. Seega pole lootust kumbagi meest Otepää radadel näha. „Algo pole enam noor mees ning tegemist pole tema esimese MK-etapiga. Minna haigena rajale, saada 60. või 70. koht... see ei anna talle midagi," arutles Saarepuu. „Tema seisu teeb hullemaks see, et siiani ei teata, mis tal viga on."

Tervise hoidmine on tippsportlase üks olulisi kohustusi. Saarepuu sõnul muudab haigustega võitlemise keerulisemaks oma arsti puudumine. „See on juba aastaid meie suur miinus. Vanasti oli arst alati kaasas ning iga väiksemagi mure peale sai reageeritud. Kui 12 tunniga õnnestub reageerida, siis haigeks ei jää," tõdes ta. „Nädal tagasi nohises meil sisuliselt terve koondis ja hommikul räägivad kõik läbi nina. Samas on kerge nohu ja kurgu kibelus olnud hea vormi näitajad." Kerge nohu kimbutas ka Karel Tammjärve ja Marko Kilpi, kuid mõlemad mehed on paranenud ja Otepääl stardis.