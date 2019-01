DELFI OTEPÄÄL | FOTOLUGU: Elu tippkoondise määrdemeeskonnas - valju metallmuusika taustal käib töö ja nali käsikäes

Delfi veendus oma silmaga, et lõbus on Rootsi hooldemeestel kahtlemata. Sisse astudes üürgas bussis (antud veok on Rootsi koondise käsutuses olnud viis aastat ning läks Rootsi suusaliidule maksma ligikaudu kuus miljonit Rootsi krooni ehk 585 276 eurot - toim) Metallica pala "One" ning kõik olid lõbusas-lõõpivas meeleolus. Küsimusele "kes bussis muusikat valib" järgnes vali naerupahvak. Pealik selgitas, et raadionupu keeramisele on kõigil võrdsed õigused.

"Andersi maitse on veidi teistsugune, tema aga (osutab järgmisele mehele) on meil hard rocki tüüp," tutvustas ta lahkesti oma alluvaid, misjärel läks hooldebussis juba jutt suvel Tartus Raadi lennuväljal toimuva Metallica kontserdi. "Hard rocki tüübi" silmad läksid imestusest punni, kui fotograaf Ilmar teadis mainida, et üks kahest soojendast on USA metallihiiule Rootsi bänd Ghost. "Ma ei usu, et nad ainult soojendavad, minu teada on neil ka mingi ühisprojekt üllatusena varuks," jagas ta meiega "siseinfot".

Rootsi koondise suusapargis on umbes 850 paari suuski. Keskmiselt on igal sportlasel 40 paari - 20 klassika- ja 20 uisudistantsideks. "Sel nädalal on kavas ainult klassikasõidud. Igale sportlasele valmistame ette umbes neli paari. Kuid meil on ka palju suuski ainult testimiseks, et valida parimad määrded, publbrid ja vedelikud. Osad mehed meist töötavad ainult pidamismääretega, teised ainult libisemisega. Igal mehel on ka omad kaks-kolm sportlast, kellega nad tihedamalt tööd teevad," räägib Nilsson. "Meil on siin oma süsteem, aga oleme väljas üks kõigi ja kõik ühe eest!"

Üritasime Ilmariga sisse pääseda ka rootslaste suurimate konkurentide, norralaste bussi, mis "Pentagoni" (Tehvandi spordikeskuse hotelli hüüdnimi - toim) kõrvale üles seatud alal kõige teravamalt silma torkab. Paraku polnud hooldetiimi bossi parasjagu kohal ning mingi tavaline reamees meid sisse lasta ei tohtinud.

Vaid Norra ja Soome bussid on kahekordsed ning norralaste veok on kõige laiemaks lahti pakitud, kuid pilt võib olla petlik - mõned teised hooldetiimid on siin lihtsalt kohal mitme erineva sõidukiga. Suured hooldebussid on veel ette näidata venelastel, ameeriklastel ja sakslastel.

Loe veel

Norra koondise hooldebuss - parklas kõige suurem. Foto: Ilmar Saabas

Team Haanja tagasihoidlik buss Tehvandi staadioni määrdebokside taga. Foto: Ilmar Saabas

Uurisime, kas Nilsson tunneb ka üle "hoovi" Norra bussi poole kiigates väikest kadedust? Selgus, et sugugi mitte - tõenäoliselt on norralastel kaasas sama palju suuski nagu neil ning tema töötavat põhimõtte järgi: kui sa hakkad vaatama, mida konkurendid teevad, oled sa juba neist maha jäänud.

Rootslased ja norrakad on Tehvandi parklas naabrid. Foto: Ilmar Saabas

Vaata kõiki pilte artikli põhipildi all olevast galeriist!