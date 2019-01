DELFI OTEPÄÄL | Eestiga lähedalt seotud Klaebo: vanaisa peaks siin olema, näen teda ilmselt hiljem

"Ma ei ole vanaisaga veel rääkinud. Arvan, et ta on siin. Näen teda ilmselt hiljem. Kindlasti on see minu jaoks eriline aeg," rääkis kolmekordne olümpiavõitja ja mullune MK-sarja üldvõitja. "Mulle meeldivad need rajad. Tulin siin ju kaks aastat tagasi esimest korda etapivõidule. Väga lahe on seda korrata."

Klaebole meeldib, et Tehvandi rajal ei saa end kordagi lõdvaks lasta. "Tipust finišisse on päris suur laskumine, mis tähendab, et tippu jõudes ei tohi sa liiga väsinud olla. See distsiplineerib sind terveks rajaks pingutama. Pead olema kogu aeg kiire," sõnas ta.

Klaebol oli aega enne finišit veel selja taha vaadata. Foto: Ilmar Saabas

Soome ajakirjanikud üritasid Klaebolt pinnida, kus norralased enne 17. veebruari algavaid Seefeldi maailmameistrivõistlusi viimase ettevalmistuslaagri teevad. Klaebo jättis nad aga pika ninaga: "Ma ei tea veel, see on küllaltki individuaalne. Peate seda kõigilt eraldi küsima. Koondisel on ilmselt mingi plaan, aga me ei tea, kus see toimub."