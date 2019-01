DELFI OTEPÄÄL | Defektse proovipurgi avastanud Raido Ränkel lükkas ümber Eesti Antidopingu väite jõu kasutamise kohta

"Jõu kasutamise" motiiv esineb Eesti Antidopingu 16. jaanuaril väljastatud pressiteates, kus on Ränkeli defektse proovipurgi avamise protsessi kirjeldatud järgmiselt: "Kas inspiratsioonist 11. jaanuaril 2019 Norra ja Saksa meedias avaldatud Norra teivashüppaja juhtumi (sulges ja avas kolmel järjestikusel korral veretesti konteineri) või muul ajendil õnnestus R. Ränkelil vereproovi konteiner peale omakäelist sulgemist see jõulisel lahtikeeramisel taasavada nelja järjestikuse konteineriga. Iga avamise järgselt oli visuaalselt nähtav, et konteiner on avatud (turvahambumise vigastus), milliseid rahvusvaheline testilabor kindlasti ei aktsepteeri. Testija proovis samal õhtul ise ühte samasugust konteinerit sulgeda ja uuesti avada, kuid avamine ei õnnestunud."

Tahab kodupubliku ees hea esituse teha

Enda nädalavahetuse ootustest-lootusest (homme klassikasprint, pühapäeval 15 km) rääkides Ränkel liiga optimistlik polnud, sest teda on viimased kaheksa-üheksa päeva kimbutanud haigus. Nohune on ta veel tänagi.

"Nohu kimbutab. Pole sellest veel lahti saanud. Ega ta vaikselt trenni tehes ära ei lähe ka. Haiguse esimesed kolm päeva tuli täiesti vabaks võtta, nohu lõi silmadesse ja pähe. Sel perioodil käisin veel koolis ka. Tagasisõit Pärnust Võrru oli päris piinarikas. Hea, et kojugi jõudsin - päris raske oli autoga sõita. Kolm päeva puhkasin, siis hakkasin vaikselt treenima," lausus Ränkel.

"Arvan, et enesekindluse poolest võib nädalavahetusele hea tundega vastu minna. Lootus on homme kvalifikatsioonist edasi pääseda. Tahaks Eesti publiku ees head tulemust teha, mis sel aastal on jäänud üsna kaugele. Loodame homme kindlasti paremat, kui senine parim 38. koht. Klassikaetapp peaks eestlastele rohkem sobima."

Kuigi võiks arvata, et eestlastel on siin koduraja eelis, siis Ränkeli sõnul nad MK-radadel praktiliselt harjutanud ei olegi. "Me ei harjuta sel ringil. See on ainult maailmakarikal sees. Kodurada küll, aga kõigil on samad eelised, kõik saavad sama palju harjutada - selles mõttes pole vahet."

Pühapäevase 15 km klassikasõidu kohta ei osanud Ränkel suurt midagi ennustada: "Raske mingit eesmärki pühapäevaks seada. Ei tea, mis pitseri see haigus jättis. Kindlasti lähen endast parimat andma. Tulemuse osas ei oska ausalt midagi öelda."