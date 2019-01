DELFI OTEPÄÄL | Anette Kasemets tunneb muret Eesti naiste järelkasvu pärast

"Olen natuke väsinud, aga ei midagi hullu. Kannatas võistelda küll! Väike torm oli öösel raja lund täis lükanud, mistõttu pidin rohkem rajast väljas sõitma, aga muidu hea, mõnus!" kommenteeris Kasemets, kelle saagiks jäi Otepäält kaks viimast kohta.

"Kahjuks läks nii, aga rahul olen ikka. Eesti fännide ergutused andsid väga hea emotsiooni. Täpselt ei saanud arugi, mis mulle Tehvandi tõusul hüüti - lihtsalt hästi palju lärmi oli, omi mõtteidki ei kuulnud. Kogu see õhkkond on kahel päeval olnud väga vinge."

Enda eesmärgid ehk kaotada võitjale ajaliselt vähem kui kaks aastat tagasi jäid Kasemetsal täitmata, kuid oma osa selles oli kindlasti aasta alguses põetud viirushaigusel. "Lootsin, et sel aastal teen paremini, aga 8 minutit kaotust võitjale on päris suur. Olin aasta algul tõbine ning vorm ei ole hetkel kõige parem," sõnas ta.

Mida see Eesti naiste suusatamise hetkeseisu kohta näitab, et sa ainsana täna eestlannadest stardis olid? "Seda, et meil on tohutult palju tüdrukuid peale tulemas, aga vanemaid, kes võiksid MK etapil starids olla, on vähe. Loodan, et need noored, kes on juunioride klassis tulemusi tegemas, ei lõpeta suusatamist ära, vaid jätkavad ja leiavad toetajaid, kes aitavad neil edasi jätkata. Pärast gümnaasiumi lõpetamist on see raske, aga kui endal on tahtmist, on kõik võimalik."

Sinul tahtmist jätkub? "On, väga!"

Järgmisel nädalal Lahtis algavatele U23 maailmameistrivõistlustele Kasemets ei kvalifitseerunud, kuid veebruari algul toimuvatel Eesti meistrivõistlustel lubas Sakala suusaklubi neiu taas stardis olla.

Foto: Argo Ingver