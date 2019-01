DELFI OTEPÄÄL | Anette Kasemets: homme on eesmärk endast parim anda ja mitte ära surra sel rajal

Kuidas läks täna?

Mis seal ikka. Mäest üles, mäest alla. Otepääl on raske, aga andsin endast parima. Ei olnud hullu. Eesmärk oli oma kahe aasta tagust sprindi kaotust liidrile vähendada, aga kahjuks ei õnnestunud. Olin natuke aega tagasi nohune, see annab tunda. Ei ole kõige parem vorm.

Lähed homme ka rajale? (Homme on kavas naiste 10 km eraldistardist klassikasõit - toim)

Jah, ikka.

Mis eesmärgi endale seadnud oled?



Anda endast parim ja mitte ära surra rajal ning taaskord kaotus liidrile võimalikult väikseks jätta.

On siis homme nii hull rada?

Ei, tegelikult mitte. Mulle hullult meeldib see 5-kilomeetrine rada. Klassikatehnikas lihtsalt tundub see hirmsam, kui tegelikult on.

Kas tänane sprindirada oli raskeim, kus sa sprinti sõitnud oled?

Minul küll. Soomes Vuokkattis oli tehniliselt keeruline, aga siin on üks tõus ja laskumine teise otsa.