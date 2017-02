Lahti MM-il telekommentaatorina töötav endine tippsuusataja Jaak Mae kauples end Eesti määrdetiimi, et saaks rajaga tutvuda ja sportlasi aidata.

„Hommikul enne naiste sõidu ülekannet saan rahulikult aidata suuski testida – määrima ma neid ei hakka, ei oska,“ selgitas Mae. „Pärast naiste ja enne meeste sõitu lähen taas appi, siis testin juba võimalikke võistlusmäärdeid.“

Maele keegi selle eest, et ta appi tuleb, õlut välja ei tee. Hoopis vastupidi: „Mina pean poistele õlled tegema, et nad mu vastu võtsid,“ muigas Mae.

Tegelikult on Mae sõnul kasu kahepoolne. „Tänu mulle on hooldetiimil kaks jalga juures ja nad saavad katsetada kahte lisavarianti määret. Mina omakorda saan rajaga tutvuda ja sellest on kommenteerimisel kasu. Tingimused on trassil erinevad ja eks ma saa sellest siis rääkida.“