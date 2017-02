Lahti MM-i 15 km + 15 km suusavahetusega sõidus eestlaste parimana 34. koha saanud Aivar Rehemaa ajakirjanike ette astudes just rõõmust õhku ei hüpanud, kuid silmi maha ka ei löönud.

"Ei oska öelda, mida see 34. koht mulle annab. Rusikaga rinda ei tao, aga häbeneda pole samuti põhjust," rääkis ta.

"Mullu käis kõva võitlus, et mingitki tulemust kirja saada, see aasta pole samuti liiga hästi kulgenud. Võib öelda, et kahe aasta parim sõit. Olen suusavahetusega sõidus kahel eelmisel MM-il olnud 29. kohal, nüüd 34. Ega see 29. koht kaugel olnud."

"Sõita oli vinge, ergutati nimepidi. Viimane ring jäi kahjuks nõrgaks. Eelviimasel ringil juua ei saanud, tekkisid krambid," jätkas ta.

Rehemaa tuleb Lahtis veel starti teatesõidus, võimalik et ka 15 km klassikasõidus. "MM-pole veel läbi. 15 km klassikasõidus olen sulgude vahel ehk varuvõistleja. Kui keegi eemale jääb, siis sõidan. Aga noh, küll nooremad toovad kastanid tulest," ütles ta.